Билеты в театры Петербурга распродадут со скидкой до 50%. Акцию «Культурный Четверг» проведет сайт bileter.ru в честь Дня работника культуры.

Два дня все желающие смогут купить со скидкой билеты на спектакли и концерты марта, апреля и мая. В акции участвуют театр им. Ленсовета, «Балтийский дом», «Мюзик-холл» и другие площадки, полный список доступен здесь.

Для участия в акции покупателю необходимо получить промокод на странице акции. Билеты можно приобрести на сайте bileter.ru, в call-центре по телефону 380-80-50 и в театральных кассах города.