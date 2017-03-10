Андрей Пронин о театральном фестивале «Прорыв»

Соучредитель и ответственный секретарь театральной премии для молодых рассказывает о самом важном в этом году.
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Соучредитель и ответственный секретарь театральной премии для молодых рассказывает о самом важном в этом году.
В восьмой раз мы проводим Санкт-Петербургскую театральную премию для молодых «Прорыв». В грядущий понедельник вечером наше авторитетное жюри во главе с одним из самых маститых российских режиссеров – Адольфом Яковлевичем Шапиро – раздаст статуэтки победителям.
Самая острая конкуренция, как водится, в режиссерской номинации. Тут соперничают очень непохожие спектакли, два из них – «Молодая гвардия» и «Язык птиц», – номинанты нынешней «Золотой маски». Дмитрий Егоров в «Молодой гвардии» (театр «Мастерская») создает комментарий к роману Фадеева, пользуясь текстами документов и мемуаров, пытается за глянцем советской пропаганды обнаружить истинные лица молодогвардейцев, которым, как выясняется, было не чуждо ничто человеческое. «Язык птиц» Бориса Павловича (БДТ и фонд «Антон тут рядом») – инклюзивный спектакль, в котором наряду с профессиональными артистами играют любители – люди с аутизмом и синдромом Дауна. Для России подобный тип театра в новинку. «Язык птиц» – не только убедительный социальный проект, но и яркое художественное высказывание о творчестве, раскрепощающем душу.
Еще два номинанта: Семен Александровский и Александр Артемов. Александровский поставил настоящий хит – культовый в определенных молодежных кругах спектакль «Топливо», основанный на интервью с программистом и бизнесменом Давидом Яном, создателем Lingvo и FineReader. Психоделические посиделки «Молодость жива», которые проходят в Центре Курехина и придуманы Артемовым, – это жутковатые метафизические искания в полутьме, то ли прикол, то ли ритуал с элементами бардовской песни.
Среди артистов, сражающихся в этом году за «Прорыв», и молодые актеры БДТ Виктория Артюхова, Виктор Княжев и Алена Кучкова, и Елена Вожакина из Александринки, Максим Блинов, Максим Фомин, Константин Гришанов и Андрей Аладьин из театра «Мастерская», любимая актриса Дмитрия Волкострелова Алена Старостина и Антон Леонов из андеграундного «Театра ненормативной пластики».
В номинации «Художник» жюри будет выбирать между Верой Мартынов и Светланой Грибановой, превративших сцену БДТ в ожившую палехскую миниатюру специально для «Грозы» Андрея Могучего, художником по свету «Молодой гвардии» Дмитрием Албулом и Светланой Черкашиной, для спектакля «Сталкеры» устроившей инопланетную Зону в церковном подвале.
Церемония вручения «Прорыва» пройдет 13 марта в понедельник на Новой сцене Александринского театра. Ее режиссер в этом году – лауреат «Прорыва-5» Денис Хуснияров.
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