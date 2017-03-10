Андрей Пронин о театральном фестивале «Прорыв»

В восьмой раз мы проводим Санкт-Петербургскую театральную премию для молодых «Прорыв». В грядущий понедельник вечером наше авторитетное жюри во главе с одним из самых маститых российских режиссеров – Адольфом Яковлевичем Шапиро – раздаст статуэтки победителям.

Самая острая конкуренция, как водится, в режиссерской номинации. Тут соперничают очень непохожие спектакли, два из них – «Молодая гвардия» и «Язык птиц», – номинанты нынешней «Золотой маски». Дмитрий Егоров в «Молодой гвардии» (театр «Мастерская») создает комментарий к роману Фадеева, пользуясь текстами документов и мемуаров, пытается за глянцем советской пропаганды обнаружить истинные лица молодогвардейцев, которым, как выясняется, было не чуждо ничто человеческое. «Язык птиц» Бориса Павловича (БДТ и фонд «Антон тут рядом») – инклюзивный спектакль, в котором наряду с профессиональными артистами играют любители – люди с аутизмом и синдромом Дауна. Для России подобный тип театра в новинку. «Язык птиц» – не только убедительный социальный проект, но и яркое художественное высказывание о творчестве, раскрепощающем душу.

Еще два номинанта: Семен Александровский и Александр Артемов. Александровский поставил настоящий хит – культовый в определенных молодежных кругах спектакль «Топливо», основанный на интервью с программистом и бизнесменом Давидом Яном, создателем Lingvo и FineReader. Психоделические посиделки «Молодость жива», которые проходят в Центре Курехина и придуманы Артемовым, – это жутковатые метафизические искания в полутьме, то ли прикол, то ли ритуал с элементами бардовской песни.