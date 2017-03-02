В Мариинке покажут «Мечтателей» на музыку Daft Punk

На сцене Мариинского театра 4 апреля покажут проект «Мечтатели» на музыку Daft Punk. Срежисировал постановку продюсер номер один в мире балета и импресарио Дианы Вишневой Сергей Данилян.

Участие в спектакле примут молодые хореографы: Максим Петров, Владимир Варнава и Илья Живой. При том три ее части они ставят независимо друг от друга, не зная, что именно делают их коллеги, а четвертую, заключительную, сочиняют вместе.

Для своего дебюта в режиссуре Данилян выбрал музыку французской электронной группы Daft Punk, привлек к созданию костюмов дизайнера Игоря Чапурина, пригласил к участию в финале постановки Детский хор радио и телевидения.

Премьера «Мечтателей» состоится в апреле в рамках балетного фестиваля «Мариинский», в мае постановку покажут в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а в октябре — в калифорнийском Сегерстром-центре.

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