В Мариинке покажут «Мечтателей» на музыку Daft Punk

  • Владимир Варнава

  • Илья Живой

  • Максим Петров

На сцене Мариинского театра 4 апреля покажут проект «Мечтатели» на музыку Daft Punk. Срежисировал постановку продюсер номер один в мире балета и импресарио Дианы Вишневой Сергей Данилян.

Участие в спектакле примут молодые хореографы: Максим Петров, Владимир Варнава и Илья Живой. При том три ее части они ставят независимо друг от друга, не зная, что именно делают их коллеги, а четвертую, заключительную, сочиняют вместе.

Для своего дебюта в режиссуре Данилян выбрал музыку французской электронной группы Daft Punk, привлек к созданию костюмов дизайнера Игоря Чапурина, пригласил к участию в финале постановки Детский хор радио и телевидения.

Премьера «Мечтателей» состоится в апреле в рамках балетного фестиваля «Мариинский», в мае постановку покажут в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а в октябре — в калифорнийском Сегерстром-центре.

Читайте также: 6 лучших молодых хореографов Петербурга 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Лариса Гергиева: «Мы с детства учились музыке и языкам, а Валера еще был и заядлым футболистом»

Премьеру фильма Учителя «Матильда» намерены провести в Мариинке

Уикенд в Петербурге: с 19 по 22 января

Уикенд в Петербурге: с 29 декабря по 8 января

Уикенд в Петербурге: с 8 по 11 декабря

В Мариинке пройдет мировая премьера пьесы Стравинского, которую считали утраченной

Роман Абрамович приехал в Петербург на фестиваль Дианы Вишневой

Уикенд в Петербурге: с 29 сентября по 2 октября