Лиза Боярская со сцены прочитает петербуржцам книгу

Лиза Боярская 11 марта со сцены театра «Кукольный формат» прочитает маленьким петербуржцам книгу «Старушка, которая давала имена». Это история о дружбе и страхе привязанности, который был побежден.

Актриса Лиза Боярская

Совместное чтение с детьми очень сближает, дает возможность взрослым посмотреть на давно известные и понятные им вещи еще раз глазами детей. А детям — почувствовать себя важной частью огромного мироздания».

Вечер пройдет в рамках «Книжного театра» — это некоммерческий проект издательства «Поляндрия». Он был создан для популяризации детской литературы и традиций семейного чтения. Первым стал спектакль по книге греческих авторов «Анна и подарок Луны» (2011) с участием Ксении Раппопорт.

Позже спектакли-чтения проводились как в театрах и городских библиотеках, в «Новой Голландии», «Упсала-цирке». Всего состоялось более 20 вечеров, в которых принимали участие Елизавета Боярская, Билли Новик, молодые петербургские актеры и музыканты.