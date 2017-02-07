Нам нелегко, но мы сделали выбор и ради него готовы идти на жертвы. История получилась неприятная, но с хорошим финалом. Сейчас настроение у всех боевое. Мы прошли переходный период и активно работаем. К нам даже приезжают за свой счет педагоги, которые учили моих студентов здесь. Для меня возвращение в Москву не было трудным, потому что петербургский климат мне не подходит. Возможно, это связано с экологией — слишком много вредных веществ в воздухе. Столичный темп жизни меня всегда устраивал.

Я не пытаюсь из своего курса делать актеров «под себя», ломая их. Мы не в концлагере или ГУЛАГе, а встретились для того, чтобы исследовать, изучать, заниматься театром. Важно помочь индивидуальности раскрыться, создав для этого соответствующие условия. Ведь в артисте нам интересна личность, которая за всем стоит, а не голое мастерство.

Своим ребятам я рекомендую смотреть разные постановки — они должны видеть все подходы. Мне кажется, российский театр сейчас вышел на очень интересный уровень. Режиссеры действительно изобретают новые законы, по которым существуют спектакли. Постепенно из этой палитры у студентов, конечно, сформируются свои приоритеты, но это их решение. Моя задача — дать школу, основу, а эстетические пристрастия они выработают сами. Лично мне из относительно недавних премьер очень понравилась опера Шенберга «Моисей и Арон» в постановке Ромео Кастеллуччи. Это было по-настоящему сильное и редкое театральное впечатление.