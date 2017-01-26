В Петербурге впервые поставят мюзикл «Оскар и Розовая дама» с глухими артистами

В Петербурге готовится первый в России мюзикл с участием глухих артистов. Они исполнят главные партии в постановке «Письма к Богу. Оскар и Розовая дама» по книге Эрика-Эммануэля Шмитта.

На жестовом языке глухие исполнители расскажут историю Оскара по прозвищу Лысая башка и Розовой дамы, которая навещает его в больнице. Она придумала игру, как за 12 дней превратить в 120 лет. За это время мальчик успевает прожить целую жизнь — повзрослеть и состариться. И каждый день пишет Богу письма.

Из обращения авторов мюзикла к зрителям Оскара и его друзей будут играть глухие актеры? Да, в мюзикле. Да, глухие. Но ты их услышишь! Мы не расскажем как — пусть это останется в секрете. И пусть всего на два часа, но мы сможем объединить мир глухих и слышащих».

Постановкой занимаются создатели мюзиклов «Мастер и Маргарита» и «Демон Онегина»: автор либретто Мария Ошмянская, композитор Антон Танонов во главе с продюсером Ириной Афанасьевой. Вместе с глухими артистами в спектакле участвуют звезды музыкальной сцены: Анастасия Макеева, Вера Свешникова и Антон Авдеев.

Мировая премьера экспериментальной постановки состоится 14 октября 2017 года на сцене БКЗ «Октябрьский». А первый кастинг артистов пройдет уже 31 января в пространстве «Библиотека».