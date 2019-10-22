МОК представил логотип летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр-2024 в Париже

По мнению представителя оргкомитета Игр, такое сочетание объединяет ценности и историю — символ Марианны олицетворяет девиз Франции «Свобода, Равенство, Братство». Также в МОК отметили, что впервые в истории игр эмблема будет одинаковой как для Олимпийских, так и Паралимпийских игр.

«Медаль выражает одну из основных ценностей спорта — стремление к совершенству. Олимпийский и Паралимпийский огонь всегда вызывают в памяти особые воспоминания. Пламя приглашает нас мечтать, искать новые способы организации Игр. Эмблема отдает дань уважения женщине, которая известная во всем мире как французский национальный символ. Ее лицо также является данью уважения спортсменкам, поскольку именно в 1900 году на Олимпийских играх в Париже женщинам впервые разрешили участвовать в соревнованиях», — говорится в сообщении МОК.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летней Олимпиады, которая пройдет в Париже в 2024 году. Первые олимпийские соревнования по брейк-дансу были проведены в рамках третьих юношеских Олимпийских игр, которые прошли в 2018 году в Буэнос-Айресе. Золото в данной дисциплине тогда завоевал россиянин Сергей Чернышев.