В воскресенье, 13 октября, футбольная сборная России выиграли со счетом 5:0 в выездном мачте 8 тура отборочного этапа Чемпионата Европы против Кипра.
Сборная России выиграла со счетом 5:0 и вышла на чемпионат Европы
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Фото: Twitter Сборной России
Голы забили Денис Черышев, Магомед Оздоев, Артём Дзюба и Александр Головин. Теперь сборная России досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
С 12 июня по 12 июля 2020 года пройдет XVI чемпионат Европы по футболу в 12 городах стран – членов УЕФА. Санкт-Петербург стал единственным городом-участником – он примет четыре матча турнира, а именно три игры группового этапа 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.
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