Сборная России выиграла со счетом 5:0 и вышла на чемпионат Европы

С 12 июня по 12 июля 2020 года пройдет XVI чемпионат Европы по футболу в 12 городах стран – членов УЕФА. Санкт-Петербург стал единственным городом-участником – он примет четыре матча турнира, а именно три игры группового этапа 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.