Фоторепортаж: «Зенит» одержал победу над португальской «Бенфикой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов
Вчера вечером, 2 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА — между «Зенитом» и «Бенфикой». Первый гол в ворота соперников принадлежит Артему Дзюбе — нападающий сине-бело-голубых забил в ворота португальцев на 21 минуте матча. Общий счет игры составил 3:1 в пользу петербуржцев — на 70 минуте арбитры зафиксировали автогол Рубена Диаша, на 78-ой — гол Сердара Азмуна. «Собака.ru» показывает, как это было.
После двух туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G, обогнав по дополнительным показателям «Лион» — у французов четыре очка. Лучшим игроком матча признан Артем Дзюба — по мнению форварда, победить сине-бело-голубым удалось благодаря высокому прессингу. «Поэтому начали активно, с первых минут включили прессинг. Испанские и португальские команды не любят когда с ними играют жестко, играют в мяч», — сказал он.
«Результат потрясающий, действительно. Тем более португальцы подбираются к нам в таблице коэффициентов. И с точки зрения турнирного положения это было важно, потому что «Лион» неожиданно победил «РБ Лейпциг». Все только начинается в нашей группе. У нас не очень удачный матч с «Локомотивом». Очень важно было в Лиге чемпионов показать, что мы держим удар, все могут упасть, но надо уметь правильно вставать, делать анализ своей игры. Мне кажется, мы провели хороший анализ. Под конец «Бенфика» нас придавила, но моментов у них не было. Было много подач, прострелов, но наша защита и полузащита справлялись. Наша команда продемонстрировала потрясающее единение в борьбе и желании. В Лиге чемпионов только так можно выигрывать матчи», — сказал Артем Дзюба после матча.
Фотографии: Станислав Райков
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