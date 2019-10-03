Фоторепортаж: «Зенит» одержал победу над португальской «Бенфикой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов

«Результат потрясающий, действительно. Тем более португальцы подбираются к нам в таблице коэффициентов. И с точки зрения турнирного положения это было важно, потому что «Лион» неожиданно победил «РБ Лейпциг». Все только начинается в нашей группе. У нас не очень удачный матч с «Локомотивом». Очень важно было в Лиге чемпионов показать, что мы держим удар, все могут упасть, но надо уметь правильно вставать, делать анализ своей игры. Мне кажется, мы провели хороший анализ. Под конец «Бенфика» нас придавила, но моментов у них не было. Было много подач, прострелов, но наша защита и полузащита справлялись. Наша команда продемонстрировала потрясающее единение в борьбе и желании. В Лиге чемпионов только так можно выигрывать матчи», — сказал Артем Дзюба после матча.