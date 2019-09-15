В Петербурге прошел легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург»

Сегодня в Петербурге в девять утра начался 93-й международный легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург». Спортсмены преодолели расстояние в 30 км в основном по Московскому проспекту. Из-за этого улицы в центре города перекрыли. Конечной точкой маршрута стала Дворцовая площадь. «Собака.ру» собрала подборку фотографий и видео смелых петербуржцев, которым дождь и холод не стали преградой для участия в марафоне.