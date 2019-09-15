В Петербурге прошел легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург»
Сегодня в Петербурге в девять утра начался 93-й международный легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург». Спортсмены преодолели расстояние в 30 км в основном по Московскому проспекту. Из-за этого улицы в центре города перекрыли. Конечной точкой маршрута стала Дворцовая площадь. «Собака.ру» собрала подборку фотографий и видео смелых петербуржцев, которым дождь и холод не стали преградой для участия в марафоне.
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Сегодня в 93-й раз проходит старейший легкоатлетический пробег в России! ⠀ Традиционный старт «ПУШКИН - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» проводится регулярно с 1923 года. С неизменными дистанциями - 30, 15, 5 и 2 км для тех, кто любит шоссе и не разрешает себе сдаваться и отступать! ⠀ На 30 км Владимир Пономарев улетел от преследователей, более чем на 3 минуты! Финишировал через 1:35:00! Но до рекорда, установленного в 2004 году Алексеем Соколовым - 1:30:45 - ещё далеко. Вторым стал Илья Пунич - 1:38:05, Андрей Барышников на третьем месте - 1:39:57. ⠀ Среди женщин победу одержала Евгения Сухорученкова - 1:50:59! И тоже с мощным отрывом! Мария Гостева стала второй - 1:54:16. Спустя ещё 4 минуты, определилось третье место подиума - Ольга Бугаева 1:58:20. ⠀ Александр Яремчук победил на 15 км - 47:18, Елена Зонова оказалась быстрее остальных девушек - 55:06. ⠀ На «пятёрке» выиграл молодой хорват Анто Живкович (Živković Ante) - 16:11. Валентина Запатрина стала первой с результатом 18:22. ⠀ В этом году холодно, но без дождя. Всех поздравляем! ⠀ #ПушкинСанктПетербург #пушкинпетербург #пушкинспб #wnmarathon #Run #Running #Бег #Спорт #RussiaRunning ⠀ фото: RussiaRunning, @borodarun
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Видео, за которое @andybary чуть не словил дисквал на пробеге «Пушкин–Петербург» 😐 Наконец не 4й, а 3й!! Мои поздравления, красавчик!! Я чуть не уссался от страха, когда понял, что мог жёстко подставить Андрея. Благо, что все обошлось👌 #ПушкинПетербург #ПушкинПетербург2019 #run #running #runningrace #adidas #adidasrunners #adidasrunnersmoscow
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Напомним, что в октябре пройдет третий благотворительный забег от AdVita «Айда, Пушкин» в поддержку Российского регистра потенциальных доноров костного мозга. Его главная цель — собрать деньги на поддержку Российского регистра потенциальных доноров костного мозга. Забег костюмированный — принять в нем участие могут люди в образах русских писателей, их современников и героев произведений.
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