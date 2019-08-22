Главный тренер петербургской футбольной команды «Зенит» Сергей Семак получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи игры между сине-бело-голубыми и «Ахматом» Алексея Матюнина. 17 августа он обратился к тренеру «Зенита» Вильяму Оливейра, что-то объяснявшему Матюнину: «Не надо с этими козлами разговаривать!». За несвойственное себе поведение Семак уже принес извинения — кроме этого, ему предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ближайшую игру между «Зенитом» и «Уфой», которая состоится 24 августа, петербуржцы проведут без тренера, еще от одного матча Семака отстранили условно. «Семак лично присутствовал на заседании. Он извинился. Семак пытался дозвониться до Матюнина, но тот трубку не брал. Судейский корпус принял извинения. Сегодня Семак еще раз извинился за поведение, не свойственное ему. Более того, он ни как игрок, ни как тренер ни разу не был на заседаниях КДК. Это говорит о том, что он является законопослушным игроком и тренером. Тем не менее проступок совершен, он носит тяжелый характер, это оскорбление официальных лиц матча», — заявил 21 августа глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Сегодня, 22 августа, Сергей Семак прокомментировал свою дисквалификацию, ответив, что «сложно сказать, как это отразится на команде». «Это решение КДК для меня неожиданным не стало. Есть регламент, есть закон, поэтому принимаем наказание. Будем готовиться к игре, работать. В общем, делать то, что должны, — заниматься прямыми обязанностями. Абсолютно никаких проблем нет. Сразу же забыли. Футбол — это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны. Все в нормах закона. Наше дело — работать и готовиться к следующему матчу. Да, не выиграли. Моменты создаем, но не забиваем. Будем работать над игрой и реализацией. Сложно сказать, как это отразится на команде. Уверен, что игроки будут делать, то, что должны, вне зависимости от того, где будет находиться главный тренер», — рассказал он.

Напомним, ранее стало известно, что нападающего «Зенита» и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу также могут дисквалифицировать на четыре игры после высказывания в сторону арбитра матча «Зенит»-«Ахмат» Алексея Матюнина. По мнению форварда сине-бело-голубых, «Матюнин стал главным героем матча», за свою «безобразную» работу. «Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока еще не было обращения. Дисквалификация здесь может быть от двух до четырех матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — заявил глава комитета по этике РФС Семен Андреев.