Нападающего петербургского «Зенита» и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу могут дисквалифицировать на четыре игры после высказывания в сторону арбитра матча «Зенит»-«Ахмат» Алексея Матюнина. По мнению форварда сине-бело-голубых, «Матюнин стал главным героем матча», за свою «безобразную» работу.

Таким образом Дзюба отреагировал на исход субботнего матча «Зенит» против «Ахмат» — он закончился вничью со счетом 0:0 в шестом туре Российской премьер-лиги. На седьмой минуте матча Матюнин удалил с поля капитана «Ахмата» Ризвана Уциева, позже отметил год нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони, а также не назначит пенальти за фол на Ригони, который произошел на 65-ой минуте матча. Система видеоассистента рефери VAR во время этого матча не была использована — в рамках шестого тура она появится во время игр «Спартак»-ЦСКА и «Динами»-«Локомотив».

«Не смогли взломать оборону «Ахмата», мне кажется, минут 30 не доиграли, начали валяться (речь идет о футболистах «Ахмата», — прим. ред.). Считаю, что «главная звезда» сегодня — судья, просто безобразие, Матюнин стал главным героем матча, что это вообще было? Удалил игрока, чего-то испугался, начал свистеть все в другую сторону, все фолы. Они лежат на газоне, а мы забили чистый гол. На одном матче у нас есть VAR, на другом — нет VAR», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ» по окончании игры.

За жесткую критику Дзюба может быть дисквалифицирован — на такой исход намекает глава комитета по этике РФС Семен Андреев. «Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока еще не было обращения. Дисквалификация здесь может быть от двух до четырех матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — заявил он.

Не осталась в стороне фигуристка и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Туктамышева, «Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит»-«Ахмат» еще никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием Тосно, Динамо СПб и Амкара», — написала фигуристка в своем Twitter, упомянув уже несуществующие футбольные клубы.

Высказывание вызвало бурную реакцию у подписчиков Туктамышевой. «Где вы раньше были, когда в ворота ваших соперников левые пенальти ставили?!», «А вы матч-то видели? И в правилах футбола прямо хорошо разбираетесь?», «Надеюсь, ты понимаешь, что с каждым новым твитом ты все меньше профессиональный спортсмен?», «Елизавета, у вас аккаунт взломали? Или вы несете чушь за деньги? Включайте голову иногда», «Вот лучше бы вы и дальше о судействе в фигурном катании говорили», — пишут в комментариях.