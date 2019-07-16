Елизавета Туктамышева заявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх-2020. Поклонники неправильно поняли и расстроились

Петербургская фигуристка и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Туктамышева заявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио. Причиной отмены выступления послужили «технические проблемы», а «еще одна пропущенная Олимпиада» стала для Елизаветы «настоящим проклятьем». Проверка на внимательность!

«Официальное обращение» Туктамышева опубликовала в своем Twitter-аккаунте. «Я не собираюсь участвовать в Олимпийских играх 2020-го года в Токио. Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет лучшей в моей карьере. Проклятье, еще одна пропущенная Олимпиада», — твитнула фигуристка. Поклонники не поняли юмора и расстроились. «О боже мой! Я с нетерпением ждал, когда вы окажетесь на пьедестале. Пожалуйста, приезжайте в Японию, чтобы хотя бы увидеть Олимпиаду», — ответили на твит фигуристки ее подписчики.

Оказалось, фигуристка проверила подписчиков на внимательность (или просто пошутила). Олимпийские игры-2020 станут 32-ми по счету, а самое главное — летними, и фигурное катание не входит в их программу. Некоторые из поклонников решили поддержать шутку Туктамышевой и посетовали на то, что теперь не смогут «посмотреть на вас в дисциплине "Пляжный волейбол"». «Два раза пришлось перечитать пост, чтобы понять, о какой олимпиаде идет речь. Развод засчитан», — отметили подписчики.

Напомним, в апреле Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Она установила личный рекорд: чисто исполнила программу и набрала 80,54 балла — это лучший результат в сезоне. Ранее фигуристка заявила, что собирается бороться за медаль на зимней Олимпиаде-2022 в Китае. «У меня есть планы на Олимпиаду. Я сейчас чувствую в себе силы и готова побороться за этот титул и дожить до Олимпийских игр».