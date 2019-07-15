Петербуржец Александр Мальцев стал чемпионом мира в синхронном плавании

Петербургский синхронист Александр Мальцев вместе с соотечественницей Майей Гурбанбердиева победил в технической программе соревнований микс-дуэтов Чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в эти дни в южнокорейском городе Кванджу. Для Мальцева это третье золото в карьере.

Синхронисты одержали победу с парной программой «Танго», набрав 92,0749 балла. Это третье золото в карьере петербуржца, для Гурбанбердиевой — первое. Вторыми на чемпионате стали итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини, набрав 90,8511 баллов, бронзу взяли японцы Юми Адачи и Атсуси Абе — у них 88,5113 баллов.

24-летний петербуржец Александр Мальцев — трехкратный чемпион мира по синхронному плаванию в 2015, 2017 и 2019 году, а также двухкратный серебряный призер чемпионатов мира в 2015 и 2017 годах. Знакомство с большим спортом произошло в детско-юношеской школе олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран». Мальцева также называют первым мужчиной в синхронном плавании — во многом благодаря тому, что по всем регламентирующим документам мужчин в синхронном плавании в России долгое время официально не существовало.

Напомним, в декабре прошлого года петербургский пловец Кирилл Пригода выиграл золотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде и тем самым установил новый мировой рекорд, проплыв за 2 минуты 16 миллисекунд 200 метров брассом. В общей сложности за 2018 год спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали почти три тысячи медалей разного достоинства.