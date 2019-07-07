Петербуржцы выиграли чемпионат Европы по футболу на болоте
Петербургская команда Saint-Petersburg Lakes впервые выиграла чемпионат Европы по футболу на болоте - об этом стало известно в группе «Футбол на болоте», в которой отслеживают российские матчи данного вида спорта.
Чемпионат проходил в Польше, в городе Корыцин. Всего в нем принимали участие более 30 команд из разных стран мира, в том числе из Великобритании, Испании, Нигерии и Ганы.
Специально для проведения турнира было создано искусственное поле из болота, для этого в котловане с помощью воды смешивали болотный торф с черноземом. В перерывах между матчами поле увлажняли пожарные машины.
Ранее в 2017 и 2018 годах петербургские болотные футболисты успели стать чемпионами мира.
Изначально футбол на болоте был придуман в Финляндии. Правила игры схожи с футбольными, но все действо проходит на болотной местности. Во время матча при этом запрещается менять обувь.
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