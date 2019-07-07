Петербуржцы выиграли чемпионат Европы по футболу на болоте

Петербургская команда Saint-Petersburg Lakes впервые выиграла чемпионат Европы по футболу на болоте - об этом стало известно в группе «Футбол на болоте», в которой отслеживают российские матчи данного вида спорта.

Чемпионат проходил в Польше, в городе Корыцин. Всего в нем принимали участие более 30 команд из разных стран мира, в том числе из Великобритании, Испании, Нигерии и Ганы.