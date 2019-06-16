Российская спортсменка стала чемпионкой мира по стрельбе из лука

Российская спортсменка Наталья Авдеева стала чемпионкой мира в стрельбе из блочного лука. Она победила в финале Пейдж Пирс из США со счетом 142:14.

Девушка принесла сборной первую медаль чемпионате мира по стрельбе из лука, который проходит в голландском Хертогенбосе - об этом сообщает РБК.

На предыдущем чемпионате мира в 2017 году в Мехико российская сборная также завоевала одну медаль - тогда в личном турнире в классическом луке победила Ксения Перова.

Кроме того, в сентябре впервые за 39 лет в России состоится крупный международный турнир по стрельбе из лука - финал пройдет на Красной площади в Москве. Напомним, что сильнейшие представители стрельбы из лука выступали в России последний раз во время Олимпиады-1980.