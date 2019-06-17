Елизавета Туктамышева: «Человек развивается именно в кризисные моменты»

Самая обсуждаемая в интернете российская спортсменка — Туктамышева умеет сделать шоу, и за это ее обожают в соцсетях — стала победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию в произвольной программе.

Сорочка Victoria Beckham, юбка Roland Mouret, серьги Marni, босоножки Gianvito Rossi (все — ДЛТ)

Вы очень активны в интернете: ведете собственное шоу на YouTube-канале «Зенита», обещаете «надрать зад Дональду Трампу». Это происходит само по себе или вы сознательно стремились к популярности? Вообще, насколько для человека из мира спорта важна активность в социальных сетях? Мы живем в век бурного развития технологий, и если ты хочешь продолжать чем-то заниматься после окончания карьеры, то популярность в том же «Инстаграме» может помочь. Поэтому мне кажется, что убегать от соцсетей нельзя. Лично я к такой популярности не стремилась. Да, я активизировалась в интернете в последнее время, но эффект получился в первую очередь благодаря хорошему катанию. Мне нравится то, что происходит со мной сейчас, и я была бы не против, чтобы эта популярность сохранилась и после карьеры. Но тогда начнется другая, семейная жизнь, и я думаю, мне совсем не будет дела до того, что обо мне говорят.

Ваш самый знаменитый номер — это катание под Toxic Бритни Спирс, в нем вы срываете с себя одежду. Фигурное катание должно стать более провокативным? Все хорошо в меру. Если изредка делать оригинальные и яркие показательные номера, то фигурное катание будет еще более популярным. Иногда людям хочется чего-то экстравагантного, и в этом нет ничего плохого. В любом случае фигурное катание всегда было и будет воплощением изящества и красоты, но на показательных выступлениях иногда хочется подурачиться.

Что касается самого номера: как он появился и как вы относитесь к гневным комментариям о нем? Вас за это выступление раскритиковала даже ваша коллега Анна Погорилая. Этот номер придумал мой друг. Идея мне сразу понравилась — ярко, со своими фишечками. Плюс мне с детства нравилась Бритни, я хотела что-то сделать под ее песню. Конечно, мы будем делать что-то новое, но я не исключаю, что на шоу продолжим вспоминать и катать Toxic. Этот номер наделал много шума, он многим нравится, и окончательно от него отказываться я не буду. Негатив? Я ожидала такой реакции и была к ней готова, потому что выйти на лед и раздеться — это смело. На негативные комментарии просто не реагирую, потому что позитивных — подавляющее большинство.

Вы привыкли побеждать с детства. Но все-таки за время карьеры ваш характер как-то поменялся? Спорт сделал мою жизнь более упорядоченной. В нем нужна система, дисциплина, а я, в общем-то, могу жить и в хаосе, и без тех требований, которые предъявляет спорт, мне было бы трудно себя организовать. Конечно, я стала жестче, но в то же время к неудачам стараюсь подходить философски, ведь человек развивается именно в кризисные моменты. Этот сезон получился хорошим, и я вдруг поняла, что не прочла ни одной мотивационной книги (смеется) — это значит, что все идет как надо.

Средний возраст фигуристок-одиночниц сильно снизился: Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в шестнадцать лет, Юлия Липницкая — в пятнадцать. С чем это связано? Это цепная реакция. Кто-то совершил в раннем возрасте что-то выдающееся, кто-то другой это заметил и подумал: почему я так не могу? Становится ясно, что даже в юном возрасте можно делать сложные прыжки. И дети с ранних лет учат и прыгают четверные, поэтому к началу профессиональной карьеры у них уже очень хороший технический арсенал, а это большое преимущество.

У вас никогда не было мысли, что именно вы можете изменить фигурное катание и вывести его на новый уровень? Я думала об этом и очень хочу достичь этого победами, запоминающимися программами, вдохновляющими историями. Для меня важно провести яркую спортивную жизнь. И даже если что-то не получается, всегда можно вновь взлететь и доказать всем, что нет ничего невозможного. Очень надеюсь, что в конце карьеры обо мне можно будет написать большую красивую книгу или снять фильм. И это будет здорово.

Дворец великой княгини Ксении Александровны Наб. р. Мойки, 106 Император Александр III приобрел дворец княгини Воронцовой в качестве свадебного подарка для своей старшей дочери, которая вышла замуж за родственника из династии Романовых — великого князя Александра Михайловича. С 1919 года здание занимает Академия физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, дворцовые интерьеры практически не сохранились, в том числе парадную лестницу украшает советская символика.

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