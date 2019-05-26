Россия обыграла Чехию в матче за бронзу

Российская сборная по хоккею обыграла команду Чехии. Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 2:2. В результате встреча перешла в овертайм и завершилась серией буллитов, в которых россияне оказались сильнее. Таким образом в чемпионате мира в Словакии российские хоккеисты выиграли бронзу.

Ранее мы писали, что сборная России не прошла в финал ЧМ по хоккею, уступив Финам со счетом 0:1. Первый период обе команды играли на равных. Но на 51-й минуте финский нападающий Марко Анттила открыл счет в пользу Финляндии.

Напомним, что международная федерация хоккея утвердила Петербург как столицу ЧМ-2023. Игры чемпионата пройдут на двух аренах города — в СКК «Петербургский» и Ледовом дворце, который уже принимал чемпионат в 2000 году.