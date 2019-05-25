Землятресение в Японии сорвало ледовое шоу с участием Медведевой, Загитовой и Плющенко

В Японии произошли подземные толчки, из-за которых было прервано ледовое шоу Fantasy On Ice. В спектакле принимали участие олимпийские чемпионы Алина Загитова и Евгений Плющенко , чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Как сообщает Yahoo Japan, магнитуда толчков 25 мая составила 5,1 балла. Местные власти уточнили, что опасности цунами нет.

Выступление было приостановлено во время проката Евгения Плющенко. После непродолжительной паузы выступления фигуристов возобновились.

Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала амбассадором Puma. 16-летняя спортсменка присоединилась к пулу международных послов бренда, среди которых — Селена Гомез, Адриана Лима и Кара Делевинь. «Мне кажется, мы все хороши в своем деле, чем бы ни занимались. Я уверена, что каждый человек может добиться любых высот, если он поставит перед собой цель и будет двигаться вперед. Нужно прислушиваться к себе, своему сердцу и быть собой», — рассказывает Алина.