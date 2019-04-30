Карьера регбиста на коляске из Петербурга под угрозой — объявлен сбор средств

Члена сборной России по регби на колясках, петербуржца Сергея Бушманова в июле ждут на международных соревнованиях Metro CUP в Польше. Однако, чтобы попасть туда, ему необходима спортивная коляска. Нынешний инвентарь спортсмена пришел в негодность: коляска неоднократно ремонтировался и сваривалась, ее геометрия нарушена, она уже не выдерживает нагрузок и столкновений, а также не соответствует международным правилам.

Благотворительный фонд «Точка опоры» объявил сбор средств — на изготовление коляски по индивидуальным меркам требуется 375 тысяч рублей. Чтобы Сергей успел поучаствовать в соревнованиях 1-7 июля, сбор необходимо закрыть в самый короткий срок, в течение 2-х недель.

Сергей Бушманов успел построить карьеру профессионального спортсмена уже в 19 лет: он стал тренером и открыл детскую школу по флорболу (так называют хоккей с мячом в зале). Спортивные успехи прервались после несчастного случая: ныряя в реку, в которой купался с детства, Сергей ударился головой о дно, сломав позвоночник на уровне шеи. Спустя два года родители и друзья помогли молодому человеку вернуться в спорт. Сегодня Сергей многократный бронзовый призер чемпионата и кубка России по фехтованию, член сборной России по регби на колясках.

Паралимпиец занимается регби с 2016 года, с момента появления данного вида спорта в Петербурге. На последнем чемпионате России команда Петербурга стала серебряным призером. Самого же Сергея, по результатам 2018 года, включили в состав сборной России. Бюджет профильных организаций формируется на год вперед, поэтому сейчас закупить коляску Сергею нет возможности ни у одной из них. Это тот самый случай, когда отсутствие финансирования становится угрозой для карьеры спортсмена.