Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали из-за драки с Макгрегором

Дагестанский боец ММА Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на девять месяцев по решению Атлетической комиссии штата Невада. Такое решение принято из-за драки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

Кроме дисквалификации, Нурмагомедова обязали выплатить штраф в 500 тысяч долларов.

Макгрегор также получил наказание — его отстранили на полгода и обязали выплатить 50 тысяч долларов. Сроки дисквалификации отсчитываются с 6 октября 2018 года, когда и произошла драка.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора с помощью удушающего приема и сохранил свой титул чемпиона UFC. После окончания боя Нурмагомедов атаковал представителей Макгрегора, а несколько бойцов из его команды напали на ирландца.

Полиция арестовала несколько членов команды Нурмагомедова, но вскоре всех отпустили. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор не стал выдвигать против задержанных обвинения.