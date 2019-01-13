Петербургская биатлонистка принесла победу женской сборной на Кубке мира

Петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт, победительница премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" , принесла победу женской сборной России по биатлону на Кубке мира, который проходил в немецком городе Оберхоф. Это первая за семь лет победа российских спортсменок — последний раз золото было в руках сборной на этапе Кубка мира в 2012 году.

Последний, четвертый этап эстафеты преодолевала спортсменка, представляющая на Кубке мира Санкт-Петербург и Ленинградскую область — Екатерина Юрлова-Перхт. Она сумела обойти свою соперницу Денис Херрман и тем самым принести сборной заветную победу. В составе команды за победу боролись Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина. Российские спортсменки пробежали эстафету без штрафных кругов и использовали восемь дополнительных патронов для стрельбы. Финишный результат сборной — 1 час, 18 минут и 46,3 секунды.

Екатерина Юрлова-Перхт долго копила силы, десять лет тренируясь в эстафетах, масс-старте и спринте, участвуя в «Лыжне России» и Токсовском марафоне, чтобы на чемпионате мира 2015 года в финском Контиолахти победить в индивидуальной гонке. Ее золото стало первым в женских стартах с 2009 года и закрепило лидирующие позиции России в биатлоне, которые отечественные спортсмены завоевали в Сочи. Выпускница психфака СПбГУ пишет стихи, три года назад у нее даже вышел сборник «В ожидании весны».