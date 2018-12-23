«Газпром Арена» за неделю установила мировой рекорд по посещаемости хоккейных матчей
Во время хоккейного матча между командами СКА и ЦСКА, который проходил 22 декабря на «Газпром Арене», было объявлено об установлении рекорда, которого раньше не существовало — рекорда общего количества зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течении недели на одном стадионе.
После игры на лед вышли представители Книги рекордов России и объявили о новом мировом рекорде посещаемости. Два хоккейных матча между командами СКА и ЦСКА и матча в рамках Евротура между Россией и Финляндией в общей сложности посетило 139 151 человек. Как сообщает sports.ru, ранее никто не подсчитывал число присутствующих — поэтому рекорд первый в своем роде.
CКА проиграли ЦСКА со счетом 1:4, что стало третьим поражением для команды. К тому времени, когда на лед вышли объявлять о рекорде, большинство болельщиков покинуло стадион — поэтому во время произнесения торжественной речи трибуны были полупустыми.
Я даже не знаю, как это прокомментировать pic.twitter.com/cnRDd4iwlK— Alexandr Dorski (@dorskiy) 22 декабря 2018 г.
Напомним, 8 декабря стало известно, что стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге дали новое название. С 9 декабря домашний стадион «Зенита» стал именоваться «Газпром Арена». Первый хоккейный матч на футбольном стадионе прошел 16 декабря, на нем был поставлен абсолютный рекорд по посещаемости хоккея — 81000 человек. Мы собрали исторический фоторепортаж — предлагаем посмотреть, как это было.
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