«Газпром Арена» за неделю установила мировой рекорд по посещаемости хоккейных матчей

Во время хоккейного матча между командами СКА и ЦСКА, который проходил 22 декабря на «Газпром Арене», было объявлено об установлении рекорда, которого раньше не существовало — рекорда общего количества зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течении недели на одном стадионе.

После игры на лед вышли представители Книги рекордов России и объявили о новом мировом рекорде посещаемости. Два хоккейных матча между командами СКА и ЦСКА и матча в рамках Евротура между Россией и Финляндией в общей сложности посетило 139 151 человек. Как сообщает sports.ru, ранее никто не подсчитывал число присутствующих — поэтому рекорд первый в своем роде.

CКА проиграли ЦСКА со счетом 1:4, что стало третьим поражением для команды. К тому времени, когда на лед вышли объявлять о рекорде, большинство болельщиков покинуло стадион — поэтому во время произнесения торжественной речи трибуны были полупустыми.