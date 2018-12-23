18+

«Газпром Арена» за неделю установила мировой рекорд по посещаемости хоккейных матчей

Во время хоккейного матча между командами СКА и ЦСКА, который проходил 22 декабря на «Газпром Арене», было объявлено об установлении рекорда, которого раньше не существовало — рекорда общего количества зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течении недели на одном стадионе.

  • Фото: твиттер хоккейного клуба СКА

После игры на лед вышли представители Книги рекордов России и объявили о новом мировом рекорде посещаемости. Два хоккейных матча между командами СКА и ЦСКА и матча в рамках Евротура между Россией и Финляндией в общей сложности посетило 139 151 человек. Как сообщает sports.ru, ранее никто не подсчитывал число присутствующих — поэтому рекорд первый в своем роде. 

CКА проиграли ЦСКА со счетом 1:4, что стало третьим поражением для команды. К тому времени, когда на лед вышли объявлять о рекорде, большинство болельщиков покинуло стадион — поэтому во время произнесения торжественной речи трибуны были полупустыми.

Напомним, 8 декабря стало известно, что стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге дали новое название. С 9 декабря домашний стадион «Зенита» стал именоваться «Газпром Арена». Первый хоккейный матч на футбольном стадионе прошел 16 декабря, на нем был поставлен абсолютный рекорд по посещаемости хоккея — 81000 человек. Мы собрали исторический фоторепортаж — предлагаем посмотреть, как это было.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также