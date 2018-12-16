Фоторепортаж: как прошел первый хоккейный матч на футбольном стадионе «Газпром-Арена»

После окончания матча было объявлено о том, что на стадионе присутствовала 81 000 зрителей. Это абсолютный рекорд для «Газпром-Арены». Отметим, что во время прямой трансляции матча на Первом канале продолжали называть по-старинке «Санкт-Петербург Арена». В официальном твиттере домашнего стадиона ФК «Зенит» отреагировали на подобную неточность: «Поступил сигнал, что в ТВ-трансляции стадион продолжают называть «Санкт-Петербургом». Не сомневаемся, телеканал ОРТ это не со зла».