Фоторепортаж: как прошел первый хоккейный матч на футбольном стадионе «Газпром-Арена»
На стадионе «Газпром-Арена» состоялся первый хоккейный матч. Сборная России обыграла сборную Финляндии со счетом 5:0. Первую шайбу удалось забросить в ворота соперников под конец первого периода матча, сделал это Кирилл Капризов. Голы также удалось забить Василию Токранову, Никите Нестерову, Владиславу Гаврикову и Михаилу Григоренко. Показываем, как проходило историческое для города и стадиона событие.
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Алина Малютина, редактор моды «Собака.ru»
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После окончания матча было объявлено о том, что на стадионе присутствовала 81 000 зрителей. Это абсолютный рекорд для «Газпром-Арены». Отметим, что во время прямой трансляции матча на Первом канале продолжали называть по-старинке «Санкт-Петербург Арена». В официальном твиттере домашнего стадиона ФК «Зенит» отреагировали на подобную неточность: «Поступил сигнал, что в ТВ-трансляции стадион продолжают называть «Санкт-Петербургом». Не сомневаемся, телеканал ОРТ это не со зла».
Напомним, бывший главный тренер сборной России по хоккею и СКА Вячеслав Быков еще в ноябре ожидал от матча рекордной посещаемости. Самый посещаемый матч СССР-России был на игре чемпионата мира СССР-Швеция, прошедшей в 1957 году в Лужниках. На него пришло 55 тысяч зрителей. Сегодня этот рекорд однозначно побит.
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