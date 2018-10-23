Хабиб Нурмагомедов выбрал арену для боя с Флойдом Мэйуэзером
Российский боец смешанного стиля MMA Хабиб Нурмагомедов хочет выйти на бой против американского боксера Флойда Мэйуэзера на стадионе «Лужники». Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
Нурмагомедов считает, что на встречу придут 100 тысяч болельщиков. В аккаунте спортсмена опубликована фотография с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Они обсудили детали возможного поединка с Мэйуэзером.
Нурмагомедов предложил американскому боксеру поединок еще 14 октября. Мэйуэзер согласился, но при условии, что встреча будет проходить по правилам бокса. Он также заявил, что бой должен пройти в Лас-Вегасе.
Нурмагомедов предложил американскому боксеру поединок еще 14 октября. Мэйуэзер согласился, но при условии, что встреча будет проходить по правилам бокса. Он также заявил, что бой должен пройти в Лас-Вегасе.
Напомним, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе прошел бой между Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Российский боец победил ирландца с помощью удушающего приема и сохранил титул чемпиона UFC. После окончания боя Нурмагомедов атаковал представителей Макгрегора. Несколько бойцов из его команды также напали на ирландца.
Полиция арестовала несколько членов команды Нурмагомедова, но вскоре всех отпустили. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор не стал выдвигать против задержанных обвинения. Нурмагомедов, в свою очередь, принес извинения за инцидент.
В активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в профессиональной карьере в ММА. 41-летний Мэйуэзер также ни разу не уступал на протяжении своей профессиональной карьеры. На счету боксера 50 побед в 50 поединках.
Полиция арестовала несколько членов команды Нурмагомедова, но вскоре всех отпустили. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор не стал выдвигать против задержанных обвинения. Нурмагомедов, в свою очередь, принес извинения за инцидент.
В активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в профессиональной карьере в ММА. 41-летний Мэйуэзер также ни разу не уступал на протяжении своей профессиональной карьеры. На счету боксера 50 побед в 50 поединках.
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