Хабиб Нурмагомедов выбрал арену для боя с Флойдом Мэйуэзером

Российский боец смешанного стиля MMA Хабиб Нурмагомедов хочет выйти на бой против американского боксера Флойда Мэйуэзера на стадионе «Лужники». Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Нурмагомедов считает, что на встречу придут 100 тысяч болельщиков. В аккаунте спортсмена опубликована фотография с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Они обсудили детали возможного поединка с Мэйуэзером.



Нурмагомедов предложил американскому боксеру поединок еще 14 октября. Мэйуэзер согласился, но при условии, что встреча будет проходить по правилам бокса. Он также заявил, что бой должен пройти в Лас-Вегасе.