Петербургский гроссмейтер выиграл бронзовую медаль на Всемирной шахматной Олимпиаде

Петербуржец Никита Витюгов выиграл бронзовую медаль 11-ого тура 43-й Всемирной шахматной Олимпиады, которая прошла в Батуми.

Гроссмейстер получил медаль в составе сборной России. Российская команда в заключительном матче победила команду Франции со счетом 2,5:1,5. Верх в партии одержал Ян Непомнящий, вничью сыграли Сергей Карякин, Владимир Крамник и Никита Витюгов.

В результате соревнований команды России, Китая и США набрали по 18 матчевых очков. По дополнительным показателям российские шахматисты заняли третье место.

Ранее петербургский школьник Михаил Анопренко выиграл серебро на международной олимпиаде по информатике, а учащиеся петербургской классической гимназии №610, где преподает номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Лурье, взяли бронзу на международной олимпиаде по лингвистике. До этого петербургские школьники завоевали серебро в международной олимпиаде по математике, а в середине мая Захар Яковлев из лицея «Физико-техническая школа» в Петербурге выиграл международную олимпиаду по физике.