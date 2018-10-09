СМИ: До инцидента в кафе Кокорин и Мамаев разгромили вагон «Сапсана» и избили водителя ведущей «Первого канала»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перед инцидентом в московском кафе разнесли целый вагон «Сапсана», направляющегося из Петербурга в столицу. С этого момента началась целая череда происшествий, виновниками которых стали спортсмены.Стендап-комик и видеоблогер Данила Поперечный написал в своем Twitter о том, что ехал вместе с Кокориным и Мамаевым в поезде и видел, как футболисты много пили и «орали в переговорке». «Кстати Кокорина я узнал потому, что он был в майке "Кокорин"», — добавил Поперечный.
Как сообщает Life, после матча между "Зенитом" и "Краснодаром", в котором победили сине-бело-голубые, но Мамаев забил с пенальти, футболисты арендовали вагон поезда в Москву, начали громить его, приставали к проводникам и пассажирам соседнего вагона, а также вместе с компанией выпили весь имевшийся запас алкоголя.
Помимо этого Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой (когда выходили из стриптиз-клуба), который потребовал от них не пинать его машину, а затем заехали в кофейню, в которой устроили дебош и избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Напомним, московское МВД возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Избитый Кокориным чиновник будет добиваться утяжеления квалификации действий футболиста.
В СМИ также появилась информация, что «Зенит» может расторгнуть сотрудничество с Кокориным. Футболистов уже вызвали на допрос в полицию. Пока спортсмены значатся свидетелями в делах об избиении чиновника и водителя.
ФК «Краснодар» опубликовал официальное заявление, в котором пообещал найти способ разорвать контракт с Мамаевым.
Драка получила широкое освещение в СМИ и огромное количество негативных отзывов в интернете, а также среди поклонников футбола.
Кокорин и Мамаев уже во второй раз участвуют в крупном скандале. В 2016 году через несколько дней после вылета сборной с чемпионата футболисты широко отдыхали и пили дорогое шампанское под российский гимн в ночном клубе в Монако. Позже они принесли извинения за неподобающее поведение. За сборную России они никогда больше не играли.
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