СМИ: До инцидента в кафе Кокорин и Мамаев разгромили вагон «Сапсана» и избили водителя ведущей «Первого канала»

Как сообщает Life, после матча между "Зенитом" и "Краснодаром", в котором победили сине-бело-голубые, но Мамаев забил с пенальти, футболисты арендовали вагон поезда в Москву, начали громить его, приставали к проводникам и пассажирам соседнего вагона, а также вместе с компанией выпили весь имевшийся запас алкоголя.

Помимо этого Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой (когда выходили из стриптиз-клуба), который потребовал от них не пинать его машину, а затем заехали в кофейню, в которой устроили дебош и избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Напомним, московское МВД возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Избитый Кокориным чиновник будет добиваться утяжеления квалификации действий футболиста.

В СМИ также появилась информация, что «Зенит» может расторгнуть сотрудничество с Кокориным. Футболистов уже вызвали на допрос в полицию. Пока спортсмены значатся свидетелями в делах об избиении чиновника и водителя.

ФК «Краснодар» опубликовал официальное заявление, в котором пообещал найти способ разорвать контракт с Мамаевым.

Драка получила широкое освещение в СМИ и огромное количество негативных отзывов в интернете, а также среди поклонников футбола.

Кокорин и Мамаев уже во второй раз участвуют в крупном скандале. В 2016 году через несколько дней после вылета сборной с чемпионата футболисты широко отдыхали и пили дорогое шампанское под российский гимн в ночном клубе в Монако. Позже они принесли извинения за неподобающее поведение. За сборную России они никогда больше не играли.