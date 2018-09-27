Для чемпионата мира по хоккею в Петербурге построят самый большой ледовый дворец в мире

В Петербурге в 2023 году пройдет чемпионат мира по хоккею. Решение об этом было принято на конгрессе Международной федерации хоккея на льду в Мальте, сообщает ТАСС. Помимо этого Россия в 2023 году примет молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске.

Президент петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Геннадий Тимченко пообещал, что к 2023 году в Петербурге построят самый большой ледовый дворец в мире, на строительство которого потратят не менее 20 млрд рублей.

Для города соревнования по хоккею такого уровня станут уже третьими в истории: Петербург принимал турнир в 2000 году и в 2016-м вместе с Москвой. Всего в России проходило семь чемпионатов мира по хоккею.