Меня не сразу взяли в сборную России по художественной гимнастике. Мой первый назначенный просмотр у главного тренера сборной, легендарной Ирины Винер в центре «Новогорск» так и не состоялся — у нее было много дел, поэтому в тот день она так и не приехала на базу. В следующий раз я оказалась там только спустя через год. Тогда уже шёл отбор на Юношеские Олимпийские игры среди девочек 1995-го года. Ирина Винер сказала мне, что я ей не нужна, что людей и так очень много. У меня в то время было двойное гражданство и меня пригласили выступить за Бангладеш. Но я понимала, что в Бангладеше нет возможностей для развития в гимнастике, а выступать я и в будущем смогу только за эту страну. Я отказалась и сделала правильный выбор: чуть позже Ирина Винер все же разрешила мне остаться в центре «Новогорск». Сказала, что данные у меня есть, и если я попаду в сборную, то буду тренироваться у неё. Я удачно выступила на чемпионате России в 2011 году и оказалась в сборной.