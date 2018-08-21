Петербургская теннисистка-колясочница вошла в ТОП-50 мирового рейтинга

Спортсменка из Петербурга и номинант премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Полина Шакирова выступила в августе на двух международных турнирах по теннису на колясках в Бельгии. Благодаря удачным турнирам она смогла подняться в мировом рейтинге ITF на 13 позиций.

После первых состязаний турнира по теннису на колясках Flanders Open девушка вышла в полуфинал одиночного и парного разрядов и поднялась на 7 позиций в мировом рейтинге. Второй турнир Ath Open помог Полине преодолеть еще 6 позиций. Теперь спортсменка занимает 46 место в рейтинге ITF (Всемирной федерации тенниса на колясках).