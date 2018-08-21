Петербургская теннисистка-колясочница вошла в ТОП-50 мирового рейтинга
Спортсменка из Петербурга и номинант премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Полина Шакирова выступила в августе на двух международных турнирах по теннису на колясках в Бельгии. Благодаря удачным турнирам она смогла подняться в мировом рейтинге ITF на 13 позиций.
После первых состязаний турнира по теннису на колясках Flanders Open девушка вышла в полуфинал одиночного и парного разрядов и поднялась на 7 позиций в мировом рейтинге. Второй турнир Ath Open помог Полине преодолеть еще 6 позиций. Теперь спортсменка занимает 46 место в рейтинге ITF (Всемирной федерации тенниса на колясках).
Полина Шакирова
теннисистка, победитель международных турниров
Играть два турнира было довольно сложно — в совокупности я сыграла 13 матчей. Но это безусловно сделает меня сильнее. Также я заработала рейтинговые очки, благодаря которым стала значительно выше в рейтинге. Следующий международный турнир планирую сыграть в октябре, перед Чемпионатом России.
Заработанные спортсменкой очки могут в ближайшем будущем приблизить ее к мечте – попасть на Чемпионат Европы и Паралимпийские игры. Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает благодарность посетителям сайта Planeta.ru и в том числе читателей «Собака.ru» за помощь в сборе средств, которые понадобились для оплаты стартовых взносов и проживания Полины Шакировой.
Фото: Алексей Костромин
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