Петербург стал самым популярным городом у футбольных болельщиков

Аналитики из агентства «ТурСтат» подсчитали, сколько болельщиков посетило четвертый тур Российской премьер-лиги. Самым популярным городом оказался Петербург — матч «Зенит» — «Урал» посмотрели 45 545 зрителей.

«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 4:1, матч проходил на стадионе « Санкт-Петербург».

Среди лидеров также оказались Краснодар и Самара — 34 302 зрителя и 31 652 зрителя соответственно.

Специалисты отмечают, что посещаемость футбольных матчей РПЛ в этом году выросла на 40 % по сравнению с прошлым сезоном. Интерес публики связывают с прошедшим в России чемпионатом мира. За весь период ЧМ-2018 петербургскую арену посетило 448 606 зрителей.

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