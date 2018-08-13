В Кудрово пройдет благотворительный забег «Небойсяспорта»

18 августа в «Мега Парке» пройдет спортивный фестиваль «Небойсяспорта». В рамках мероприятия состоится забег в поддержку программы наставничества для детей «Старшие Братья Старшие Сестры». Участникам будет предоставлено несколько дистанций на выбор: 1.5 километра или 3. Также будет доступна беговая линия на 250 метров для детей. Для участия в фестивале необходима регистрация на сайте.

Помимо забега, в парке будет работать детская зона, откроется лекторий, наставники проведут мастер-классы и открытые тренировки по футболу, лакроссу, алтимату, боксу, гольфу и многим другим видам спорта. Во время отдыха участники смогут насладиться выступлениями музыкантов и восстановить силы после спортивных мероприятий.

Часть средств, собранных с билетов, будет направлена на поддержку спортивных проектов фонда «Старшие Братья Старшие Сестры».