Умер дирижер и пианист Геннадий Рождественский

Один из самых известных и титулованных российских дирижеров, Геннадий Рождественский, скончался в Москве на 88-м году жизни. Информация об этом размещена на сайте Московской консерватории, где он заведовал кафедрой оперно-симфонического дирижирования.

Народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» имел и множество зарубежных наград и званий — например, командора ордена Британской империи. По нескольку лет был главным приглашенным дирижером Симфонического оркестра Би-би-си и Венского симфонического оркестра, Королевского Стокгольмского филармонического оркестра и главным приглашенным дирижером коллектива в Исландии.

В России его работа связана в первую очередь с Московским музыкальным камерным театром Бориса Покровского, руководителем которого он был в 1974-1985 годах, а также с 2012 года. Одновременно, в 1961-1974 годах Рождественский руководил Большим симфоническим оркестром Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

Среди заслуг Геннадия Рождественского — продвижение новых произведений: в его интерпретации и благодаря его воле в России узнали ряд забытых произведений Прокофьева, Шостаковича и Мясковского, впервые были услышаны произведения Эдисона Денисова, Софии Губайдулиной, Альфреда Шнитке, Родиона Шедрина, Бориса Тищенко, Сергея Слонимского и Гии Канчели.

По материалам «Фонтанка.ру»