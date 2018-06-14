Фигурист Михаил Коляда: «Я не обижаюсь на Татьяну Тарасову»
Фигурист взял бронзу на чемпионате мира — первую российскую медаль в одиночном мужском катании за последние семь лет.
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Блейзер, пуловер, брюки и кеды Paul Smith (BOSCOFAMILY)
Сегодня вы самый яркий представитель знаменитой петербургской школы фигурного катания. Но сезон 2017/2018 получился для вас противоречивым. Хоть вы и выиграли серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде, многие считают, что из-за ваших падений вы не совсем достойны этой награды. Одиночные соревнования вы также провалили. Зато потом сумели завоевать личную бронзовую медаль на чемпионате мира. Как вы сами оцениваете все, что с вами произошло в этом году?
Сезон вышел весьма… скажем, поучительный. Были и отрицательные моменты, и положительные. Но если смотреть только по результатам, то получилось все довольно неплохо.
В Пхенчхане вы шесть раз упали в четырех прокатах. О чем вы думали в те моменты?
В момент самого падения, естественно, я ни о чем не думал. Просто продолжал выполнять программу дальше. Сложно сказать, в чем тут причина. Думаю, надо чуть больше работать, и все тогда получится.
После Олимпиады вы сказали: «Внутри меня что-то поменялось и помешало удачно выступить на Олимпиаде-2018». О каких переменах шла речь?
(Задумывается.) Даже не знаю. Наверное, по-другому стал смотреть на вещи. Все-таки Олимпиада — очень важный старт. Многие предупреждали меня, что Олимпиада — это особенный мир. Но только очутившись там, я понял, что эти люди имели в виду. Действительно чувствовалась какая-то другая атмосфера. Хотя в Пхенчхане были все те же, с кем я раньше выступал, и судьи те же. Но ощущения другие.
Если конкретнее, с чем это связано?
Более нервная обстановка, наверное, сказывалась.
Тот момент, что вы выступали под нейтральным флагом, давил?
В принципе нет. Все относились с пониманием. Многие ребята из других команд поддерживали нас. Все знали, откуда мы, что мы за люди. Болельщики отлично нас подбадривали, скандировали прикольные кричалки. Обо всех этих допинговых скандалах пытался не думать, просто старался быть еще бдительнее, потому что к российским спортсменам чувствовалось особенное внимание со стороны допинг-офицеров.
Когда произошла ситуация с положительной допинг-пробой керлингиста Крушельницкого, занервничали?
Было немного. Прокрутил в голове, что я делал, где был до Олимпиады и во время нее. Вроде нигде не давал таких осечек.
После чемпионата мира, несмотря на первую за семь лет бронзовую медаль России в одиночном мужском катании, которую вы завоевали, легендарная Татьяна Тарасова назвала вашу программу девичьей. Вас это оскорбило?
Я бы не назвал свою программу девичьей, поскольку у меня были и четверные прыжки, и очень хорошо сделанные другие элементы. Может, просто сейчас время такое. Спортсмены избаловали зрителей сложными программами с большим количеством четверных прыжков. По мне, так я все сделал классно. Но я не обижаюсь на Тарасову. Зачем?
Наверное, это как минимум обидно, когда тебя по сути обзывают девчонкой на всю страну.
Я просто с пониманием отношусь к этому, вот и все.
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Блейзер и пуловер Paul Smith (BOSCOFAMILY)
Но это же, мягко говоря, не совсем конструктивная критика? Кто-то от такого комментария может впасть в отчаяние или депрессию?
Меня любая критика только подстегивает, заставляет работать еще больше и демонстрировать свой максимум не только на тренировках, но и на соревнованиях. К сожалению, в этом сезоне своего максимума я еще не показал. Думаю, выложился процентов на семьдесят — семьдесят пять.
Как вы справлялись с тем шквалом негатива в Интернете, который обрушился на вас еще по ходу Олимпиады?
Я просто не заходил в соцсети, ничего не читал и не смотрел. Еще помогли ребята из команды. Звонили и поддерживали друзья и родители. Вот потом, когда приехал домой и прочитал все это, приятного было мало. Но я старался держаться на позитиве. Я в принципе веселый человек. Люблю посмеяться не только над другими, но и над собой. Поэтому какие-то мемы, шутки, которые были в Интернете, вызывали у меня улыбку.
Что помогает отстраниться от плохих мыслей?
В такие моменты я просто стараюсь побольше общаться. Когда ты выговоришься, становится гораздо легче. И еще подвижные игры. Например, футбол. Часто с друзьями играю. Забиваю редко, но процесс нравится. Ну и люблю в кино с ребятами сходить. Из последнего захватил сериал «Ликвидация» про события в Одессе в 1946 году. Там необычная развязка. Обожаю такие резкие повороты сюжета.
Когда на чемпионате мира стало понятно, что вы завоевали бронзовую медаль, возникло ощущение, что только что всем и всё доказали?
Немножко было такое, да. Но не на сто процентов. Все-таки остались вопросы и по произвольной программе, и было не совсем полное чувство выполненного долга. Я просто знал, что мог еще лучше.
Долга перед кем?
Прежде всего перед самим собой. А потом уже и перед тренером, страной и родными.
Слышал, вы собираетесь на стажировку в США. Зачем?
Поедем за обменом опытом. Мне интересно, как тренируются на Западе. Может, удастся подсмотреть какие-то новые методики. Люди не могут знать всего. Может, и я смогу чем-то там поделиться интересным.
Олимпиада-2022 в ваши планы входит?
Да, конечно. Если здоровья хватит, буду кататься дальше.
Слышал, что вас неоднократно звали в Москву. Почему все-таки остались в Петербурге? Пугала неизвестность?
Нет, такого страха не было. Наоборот, я люблю перемены. Но я предан родному городу, тренеру Валентине Михайловне Чеботаревой, у которой занимаюсь с пяти лет, школе, где для меня созданы все условия. В Петербурге меня все устраивает, да и вообще от добра добра не ищут.
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МЕСТО СЪЕМКИ
Особняк князя Кочубея
Ул. Чайковского, 30
Архитектор Леонтий Бенуа создал в особняке роскошные интерьеры в стиле рококо, в которых меценат Нечаев-Мальцов устраивал поражавшие размахом балы и обеды. После революции в здании расположился Петроградский окружной фото-кино-комитет, были выстроены павильоны, в которых снимались первые советские художественные фильмы.
Текст: Федор Погорелов
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Благодарим Главное Управление МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за помощь в организации съемки
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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