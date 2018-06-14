Фигурист Михаил Коляда: «Я не обижаюсь на Татьяну Тарасову»

Сегодня вы самый яркий представитель знаменитой петербургской школы фигурного катания. Но сезон 2017/2018 получился для вас противоречивым. Хоть вы и выиграли серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде, многие считают, что из-за ваших падений вы не совсем достойны этой награды. Одиночные соревнования вы также провалили. Зато потом сумели завоевать личную бронзовую медаль на чемпионате мира. Как вы сами оцениваете все, что с вами произошло в этом году?

Сезон вышел весьма… скажем, поучительный. Были и отрицательные моменты, и положительные. Но если смотреть только по результатам, то получилось все довольно неплохо.

В Пхенчхане вы шесть раз упали в четырех прокатах. О чем вы думали в те моменты?

В момент самого падения, естественно, я ни о чем не думал. Просто продолжал выполнять программу дальше. Сложно сказать, в чем тут причина. Думаю, надо чуть больше работать, и все тогда получится.

После Олимпиады вы сказали: «Внутри меня что-то поменялось и помешало удачно выступить на Олимпиаде-2018». О каких переменах шла речь?

(Задумывается.) Даже не знаю. Наверное, по-другому стал смотреть на вещи. Все-таки Олимпиада — очень важный старт. Многие предупреждали меня, что Олимпиада — это особенный мир. Но только очутившись там, я понял, что эти люди имели в виду. Действительно чувствовалась какая-то другая атмосфера. Хотя в Пхенчхане были все те же, с кем я раньше выступал, и судьи те же. Но ощущения другие.