«Яндекс.Карты» включил велосипедные маршруты в карту Петербурга

Сервис «Яндекс.Карты» включил велосипедные маршруты в Петербурге.

В меню "Маршруты" появилась иконка велосипеда. Сервис в первую очередь показывает самые удобные варианты проезда на "железном коне": по велодорожкам, дорожкам в лесопарках или автомобильным дорогиам, но с объездом многополосных трасс. На карте также отмечены пункты проката и сервис показывает, сколько велосипедов свободно в момент прокладывания маршрута.

Пока опция доступна только в веб-версии и на Android, но ее обещают вскоре запустить и на iOS.

Ранее Смольный обещал построить к 2019 году в Петербурге 18 велосипедных дорожек общей протяженностью 44 километра.