Уилл Смит, Рональдиньо и стадион «Санкт-Петербург» в официальном клипе к ЧМ-2018

FIFA на своем сайте опубликовала официальный клип гимна чемпионата мира по футболу в России. Федерация представила композицию Live it Up («Живи по полной») в исполнении актера Уилла Смита, диджея Ники Джема и албанской певицы Эры Истрефи 25 мая.

Аудиоверсию гимна на Youtube с момента публикации прослушали больше 17 млн раз. В клипе Рональдиньо повторяет свой знаменитый гол 2002 года, когда он забил в ворота сборной Англии с места. «Бразильская легенда показал миру, что сохранил свою технику, ставшую его маркой», — прокомментировали организаторы чемпионата.

В клипе также использованы съемки российских городов, стадиона «Санкт-Петербург» и игр сборных. На Youtube 8 июня также опубликовали мотивационный ролик известного британского режиссера Гая Ричи, в съемках которого принял участие нападающий сборной России Федор Смолов.

По материалам «ДП»