Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года

Россия отправила заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщил ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и руководитель штаба российской сборной Роман Ротенберг. «Мы подали заявку до 1 апреля»,— сказал он.

Согласно регламенту, страны, желающие принять чемпионат мира 2023 года, должны не позднее 1 сентября 2018 года известить Международную федерацию хоккея (IIHF) о намерении провести турнир. До 10 января 2019 года кандидаты должны представить развернутый план проведения соревнований, а также внести взнос за заявку в размере 10 тысяч швейцарских франков (около $10 тыс.) Финальная презентация заявок и голосование пройдут на конгрессе IIHF в мае 2019 года.

В январе пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова сообщила, что Петербург отправил в IIFH официальную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году. Предполагалось, что соревнования пройдут в течение 17 дней на двух действующих ледовых аренах – в Ледовом дворце (12,3 тыс. зрительских мест) и спорткомплексе «Юбилейный» (6,4 тыс.). Власти Петербурга совместно с хоккейным клубом СКА прорабатывают инвестиционное предложение по реконструкции СКК.

По материалам «ДП»