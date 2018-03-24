Фигурист из Петербурга выиграл бронзу на Чемпионате мира

23-летний фигурист из Петербурга Михаил Коляда занял третье место на чемпионате мира в Милане. Во время произвольной программы парень два раза упал, но количества баллов хватило для бронзовой медали.

Впереди нашего спортсмена оказались японец Шома Уно и американец Натан Чен, которому досталась победа. Последний раз на Чемпионатах мира российские мужчины-фигуристы выигрывали медаль семь лет назад. Это было в 2011 году, когда третьим стал Артур Гачинский.

Ранее на олимпийский играх в Корее Михаил Коляда в командных соревнованиях выиграл серебро.