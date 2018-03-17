Российские спортсмены завоевали 4 медали в предпоследний день Паралимпиады в Пхенчхане

Две серебряные медали завоевали Екатерина Румянцева в лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем среди стоячих спортсменок и Михалина Лысова в лыжной гонке классическим стилем на 7,5 км среди спортсменок с нарушением зрения.

Бронзу сборной России принесли лыжница Марта Зайнуллина в гонке на 5 км среди сидячих спортсменок и горнолыжник Валерий Редкозубов в слаломе в соревнованиях атлетов с нарушением зрения.

В общем медальном зачете Россия занимает второе место, имея 8 золотых медалей, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Соревнования в Пхенчхане продлятся 10 дней, с 9 по 18 марта.