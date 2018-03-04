Фигуристка Евгения Медведева раскрыла секрет олимпийского шарфа

Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане, российская фигуристка Евгения Медведева показала, что под длинным белым шарфом, который пришит к курткам российских олимпийцев, спрятан триколор.

Видео, как спортсменка отрывает белый шарф от куртки, и под ним оказывается флаг России, фигуристка выложила в своем Instagram. «Теперь все знают секрет этого странного белого шарфа» — говорит Медведева.

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане россиянам, выступавшим в статусе "Олимпийские атлеты из России", было запрещено использовать государственную символику и носить вещи в цветах национального флага. В спортивной форме россиян использовались красный и белый цвета, дополненные светло-серым оттенком.