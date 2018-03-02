Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова хотят выступить на следующей Олимпиаде

Петербургские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, выступающие в дисциплине «дабл-микст», планируют выступить на следующих Олимпийских играх, об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим, и я думаю, что будем выступать [на следующей Олимпиаде]. Мы будем тренироваться, эта ситуация [с допинговым скандалом] стала для нас большим шоком, но мы будем тренироваться и доказывать в следующем олимпийском сезоне, что это была нелепая случайность. Мы постараемся полностью реабилитироваться и показать еще лучший керлинг», — сказал Крушельницкий.

Напомним, спортсменам пришлось вернуть бронзовые медали Игр в Пхенчхане, так как обе допинг-пробы Крушельницкого показали наличие в крови милдроната. Ранее спортсмен выступил с заявлением, в котором признался, что не видит смысла в слушаниях в Спортивном арбитражном суде, так как в рамках антидопинговых правил это бесполезно.

Супруги-спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали для России первую в истории керлинга олимпийскую медаль, а британские журналисты назвали Брызгалову одной из самых красивых спортсменок на Играх.