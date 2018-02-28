МОК снял санкции с Олимпийского комитета России
Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) восстановлено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева.
«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил Тарпищев.
В декабре 2017 года в результате допингового скандала исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны. 24 января СМИ сообщали о том, что организация также запретила российским болельщикам сидеть на трибунах с национальным флагом, однако позже это решение было отменено. С 1 апреля, согласно международному стандарту соответствия Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия лишится права проводить любые международные соревнования.
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