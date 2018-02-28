МОК снял санкции с Олимпийского комитета России

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) восстановлено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева.

«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил Тарпищев.