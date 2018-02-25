Российские хоккеисты выиграли золото на Олимпиаде в Пхенчхане

В ходе матча российские атлеты забросили трижды: Вячеслав Войнов и дважды Никита Гусев. Оба спортсмена играют за петербургский хоккейныый клуб СКА.

Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов. Для него это была первая Олимпиада.

Олимпийский турнир наши хоккеисты начали с поражения от Словакии (2:3), однако затем последовательно обыграли сборные Словении (8:2), США (4:0), Норвегии (6:1) и Чехии (3:0).

Лучшим бомбардиром Олимпиады также признали игрока из России Никиту Гусева. В шести матчах он записал себе в актив 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных передач).

Самым ценным игроком хоккейного турнира Олимпиады назван Илья Ковальчук. В шести матчах он набрал 7 очков (5 шайб и 2 передачи) .

Бронзовую медаль Олимпиады вчера завоевала сборная Канады. Она обыграла сборную Чехии со счетом 6:4.

Несмотря на успехи российских спортсменов на играх в Пхенчхане, МОК не разрешил им пройти на закрытии Олимпиады под флагом своей страны. «Отстранение ОКР будет снято, как только подразделение по допинг-контролю подтвердит, что дополнительных случаев нарушения антидопинговых правил членами делегации олимпийских атлетов из России не выявлено», – заявили в комитете.