Российские фигуристки завоевали золото и серебро на Олимпиаде

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золото в одиночном катании на зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане. По сумме короткой и произвольной программ действующая чемпионка Европы заработала 239,57 балла.

Таким образом, в копилке олимпийской команды России появилась первая награда высшего достоинства на Олимпиаде в Пхенчхане. В настоящий момент в активе команды одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Большинство медалей принесли лыжники. После победы Загитовой сборная России поднялась в общем зачете сразу на шесть позиций и вышла на 15-е место.

Серебряную медаль завоевала еще одна россиянка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева — 238,26. При этом, за произвольную программу россиянки получили одинаковое количество баллов — по 156,65. Но у Загитовой был лучше результат в короткой программе. После окончания программы Медведева расплакалась у бортика, а затем не смогла сдержать слезы, когда объявили ее оценку и стало очевидным, что она проиграла сопернице. На третьем месте оказалась канадская фигуристка Кейтлин Осмонд, получившая 231,02 в сумме за выступления и 152,15 в произвольной программе. Третья представительница сборной России Мария Сотскова стала восьмой (198,10), сообщает ТАСС.

По материалам «ДП»