Российские биатлонисты не завоевали ни одной олимпийской медали. Такого не было никогда

Впервые в истории российские биатлонисты не завоевали ни одной медали на Олимпиаде. 20 февраля в Пхенчхане завершилась последняя гонка с участием спортсменов — смешанная эстафета. Первые три места заняли Франция, Норвегия и Италия, спортсмены из России оказались на девятой строчке.

Впервые биатлон был включен в программу зимних Игр в 1960 году, и с тех пор советские и российские спортсмены всегда выигрывали медали. Рекордные пять наград были завоеваны на Играх 2006 года в Турине, 1994 года в Лиллехаммере и 1992 года в Альбервиле.

Многим ведущим спортсменам, в том числе призеру Олимпиады Антону Шипулину, МОК запретил участвовать в Играх в Пхенчхане.