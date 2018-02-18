Керлингиста Александра Крушельницкого заподозрили в допинге

Пресс-атташе команды Олимпийских спортсменов из России Константин Выборнов подтвердил эту информацию: «Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы B, которые станут известны предположительно в течение 24 часов».

Комментатор Дмитрий Губерниев написал в своем инстаграм: «Молния!!! Коллеги сообщают, в допинг – пробе Крушельницкого нашли мельдоний??? Это фейк??? Это правда??? Если это так - нам п***ц!!! Ждём новостей!»

К Крушельницкому уже отправились допинг-офицеры. Его допинг-проба будет вскрыта 19 февраля. Сам спортсмен не сможет присутствовать при этом.

Пара Крушельницкий-Брызгалова стали не только первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга, их также назвали самыми стильными спортсменами на Играх в Пхенчхане.