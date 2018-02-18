Сотрудница петербургской полиции взяла бронзу в лыжной эстафете Олимпиады

Нечаевская выступает за спортивное общество «Динамо». Она – старший сержант полиции отдельного полка патрульно-постовой службы Петербурга.

Свою победу она прокомментировала так: «Хотелось показать свой максимум, а не просто так приехать».

Анне 26 лет и для нее это первые Олимпийские игры. В гонке на 10 километров она пришла к финишу 10-й. В эстафете, вместе с Юлией Белоруковой, Анастасией Седовой и Натальей Непряевой, Нечаевская заняла третье место.