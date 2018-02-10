Семен Елистратов завоевал первую для России медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

Победителем забега стал спортсмен из Южной Кореи Лим Хё Чжун. Он установил новый олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 2 минуты 10,485 секунды. Серебро соревнования забрал голландец Шинки Кнегт, его время – 2 минуты 10,555 секунды. Третье место занял Елистратов с результатом 2 минуты 10.687 секунды.

Россияне Александр Шульгинов и Павел Ситников не смогли выйти в полуфинал.

«На награждении еле сдерживал слезы. Для меня эта медаль — выстраданная. У меня было много взлетов и падений. Много людей говорили: "Семен, какие тебе Олимпийские игры. А я взял и доказал, что я могу, не отступил там, где отступали другие. Я безумно рад и горд и посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко, без каких либо объяснений отстранили. Медаль — для вас. Боритесь до конца», — рассказал Елистратов.

На домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году он победил в эстафете, а в 2015 году завоевал титул чемпиона мира на дистанции 1500 метров.

Ранее стало известно, что лидер российской сборной по шорт-треку шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан примет участие в специальном турнире для шорт-трекистов, которых не пригласили на Олимпиаду в Пхенчхан. Соревнования пройдут в Петербурге с 16 по 18 февраля.

По материалам «ДП»