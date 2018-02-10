Петербургские керлингисты досрочно вышли в полуфинал олимпийского турнира

«Нам неважно, с кем играть в полуфинале, все команды сильные, каждая может сыграть хорошо. Мы еще не играли с командой Канады, поэтому ничего не можем о них сказать, плюс у них пара выступает в новом составе. Не боимся их», – рассказала Анастасия.

Это первые в истории Олимпиады соревнования по керлингу среди смешанных пар. В предварительном раунде друг с другом сыграют восемь сборных, из них в финал попадут только четыре лучшие. Решающая встреча состоится 13 февраля.

В 15:22 завершился матч между командами из России и Канады. Победу одержали последние со счетом 2:8 соответственно. На положение петербуржцев в турнирной таблице это поражение не повлияло.

11 февраля они завершат групповой этап турнира матчем со Швейцарией.