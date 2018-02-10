Петербургские керлингисты досрочно вышли в полуфинал олимпийского турнира
Петербургские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова досрочно вышли в полуфинал олимпийского турнира. Они делят первое место со спортсменами из Канады и Норвегии. У каждой из команд по четыре победы.
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
«Нам неважно, с кем играть в полуфинале, все команды сильные, каждая может сыграть хорошо. Мы еще не играли с командой Канады, поэтому ничего не можем о них сказать, плюс у них пара выступает в новом составе. Не боимся их», – рассказала Анастасия.
Это первые в истории Олимпиады соревнования по керлингу среди смешанных пар. В предварительном раунде друг с другом сыграют восемь сборных, из них в финал попадут только четыре лучшие. Решающая встреча состоится 13 февраля.
В 15:22 завершился матч между командами из России и Канады. Победу одержали последние со счетом 2:8 соответственно. На положение петербуржцев в турнирной таблице это поражение не повлияло.
11 февраля они завершат групповой этап турнира матчем со Швейцарией.
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