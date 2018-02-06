Цены на перелеты в города ЧМ-2018 рухнули более чем на 200%

Билеты в города чемпионата мира по футболу — 2018 на период мундиаля за последние 5 месяцев серьезно подешевели — по некоторым направлениям почти на 200%. К такому выводу пришли аналитики сервиса путешествий «Туту.ру».

Так, в январе билеты по всем направлениям ЧМ-2018 оказались минимальными за последние 5 месяцев. Например, цены на перелеты из Москвы в Саранск за январь рухнули на 242% (5349 рублей за билет в одну сторону), в Волгоград — на 193% (3781 рубль за билет), в Екатеринбург — на 79% (5020 рублей). Меньше всего за последний месяц снизились цены на перелеты в Москву (учитывалась средняя стоимость перелетов из любой точки мира) — всего на 4,5%.

Если смотреть на изменения цены за последние 5 месяцев, то лидером по снижению стоимости перелета стала Казань. Стоимость билетов сюда упала на 199% (3678 рубля), на втором месте Волгоград — минус 146%, на третьем Сочи — минус 126% (4014 рублей). Билеты в российскую столицу потеряли в цене 22%. Дешевле всего сейчас в среднем обходятся билеты в Казань, Волгоград и Сочи. Дороже всего — в Москву, Калининград и Самару. Аналитики также проанализировали бронирования авиабилетов на период чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в 11 российских городах, и нашли самые дорогие и дешевые авиабилеты, купленные на мундиаль. Если говорить о Петербурге, то самый дорогой билет на даты ЧМ-2018 по футболу в город был куплен из Сиэтла. Оно обошелся в 95,5 тыс. рублей.

В конце декабря 2017 года аналитики РБК писали, что билеты в места проведения матчей ЧМ-2018, напротив, подорожали в 2-5 раз. При анализе они пользовались сервисом Google Flights и учитывали минимальное по состоянию на 20 декабря предложение цены, попавшее в поисковик. Аналитики указывали, что сильнее всего на тот момент подорожали билеты в Волгоград. Если в начале лета слетать туда из Москвы можно было в среднем за 6,3 тыс. рублей, в во время ЧМ — за 30-40 тыс. рублей. Представители авиакомпаний связывали скачки цен с тем, что самые дешевые билеты в места проведения матчей уже раскуплены. Они добавляли, что в ситуацию может вмешаться регулятор, как это произошло перед зимней Олимпиадой в Сочи, когда за несколько месяцев до события цены на билеты снизились. 31 января 2018 года стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и авиакомпании планируют изменить алгоритмы ценообразования на билеты во избежание необоснованного завышения их стоимости. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, цены на авиабилеты устанавливает не машина, а люди «вручную».

«Аэрофлот» пообещал билеты за 5 рублей на матчи сборной России на ЧМ-2018.

По материалам «ДП»